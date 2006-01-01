Журнал "Медицинский туризм" в январе 2017 открыл международное агентство медицинского туризма Medical Tourism Ukraine.



Агентство занимается подбором ЛУЧШЕГО специалиста по тому или иному заболеванию, лучшей клиники по сочетания цена/качество/успешность лечения.



Получить второе медицинское мнение зарубежного эксперта (80% - профессора медицины) по программе лечения/диагнозу, не выходя из дома получить программу и смету лечения, точный и современный протокол диагностики, приглашение от клиники, заочную консультацию - все это БЕСПЛАТНО для пациентов Medical Tourism Ukraine.

Лучшие и проверенные журналом "Медицинский туризм" клиники всего мира - теперь доступны пациентам Medical Tourism Ukraine. Это клиники Израиля, Германии, Турции, Австрии, Швейцарии, Чехии, Индии и Кореи.

Опыт специалистов Medical Tourism Ukraine поможет вам найти и выбрать оптимальный вариант лечения и диагностики по самой доступной цене при высочайшем качестве.

Наш опыт - это более 3000 пациентов, которые получили консультацию и программу лечения и более 400 пациентов, которым мы организовали диагностику и лечение (все виды онкологии, пересадка сердца и легких, пересадка костного мозга, нейрохирургические операции головного мозга и позвоночника, замена коленных и тазобедренных суставов, замена сетчатки и роговицы глаз и многие другие патологии). Экстренная медицинская эвакуация самолетом (джет) или вертолетом из любой точки - через 4 часа после обращения.

Никаких предоплат! Все оплаты только в кассах медицинских учреждений.

Мы гарантируем самую низкую стоимость диагностики и лечения в лучших больницах Израиля и Турции. Если у Вас есть счет на лечение в Израиле или Турции - мы гарантировано уменьшим сумму лечения в этих странах за счет нашей скидки в больницах.

Для того, чтобы получить бесплатную консультацию по интересующему вас медицинскому вопросу, вам достаточно отправить краткое сообщение на указанные ниже контакты.

Medical Tourism Ukraine

Tel/Viber/WhatsApp/Telegram +38 096 477 14 14

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