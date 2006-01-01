Bone Marrow Transplantation

   Рак крови - это один из самых страшных диагнозов, который могут услышать родители ребенка или родные пациента.


 

 

В большинстве случаев, единственным действенным методом лечения является ТКМ (Трансплантация Костного Мозга). 

Для того, чтобы проводить пересадку костного мозга (ТКМ), необходимо, чтобы пациент был в состоянии ремиссии. Этому всегда предшествует химиотерапия.


На сегодняшний день, одной из самых востребованных и необходимых является аллогенная пересадка костного мозга от не родственного донора.
В Украине, как и в некоторых других странах бывшего СССР, такие пересадки не производятся.
Это можно произвести только в крупных зарубежных больницах и медицинских центрах.

В 2017 году у пациентов, нуждающихся в Трансплантации Костного Мозга от не родственного донора, появилась уникальная возможность провести эту процедуру в Турецкой клинике класса А+ (американская аккредитация JCI - гарантия безопасности и качества лечения).

Полная стоимость Аллогенной Трансплантации Костного Мозга от не родственного донора составляет 105000 долл США.

В эту стоимость входит:
- Диагностика и консультации
- Подбор донора
- Пересадка Костного Мозга
- Госпитализация в одноместной палате до 60 дней после Пересадки
- Необходимые медикаменты (во время госпитализации)
- Все сопутствующие услуги (трансферы, переводчик, сопровождение, питание во время госпитализации и т.д.)

На сегодняшний день, это самая низкая стоимость такой пересадки в мире.

Для информации:
Стоимость в Израиле - от 200,000 долл США
Стоимость в Германии - от 300,000 Евро
Стоимость в Италии - от 140,000 Евро

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Medical Tourism Ukraine 
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