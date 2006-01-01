Bone Marrow Transplantation

Рак крови - это один из самых страшных диагнозов, который могут услышать родители ребенка или родные пациента.





В большинстве случаев, единственным действенным методом лечения является ТКМ (Трансплантация Костного Мозга).

Для того, чтобы проводить пересадку костного мозга (ТКМ), необходимо, чтобы пациент был в состоянии ремиссии. Этому всегда предшествует химиотерапия.



На сегодняшний день, одной из самых востребованных и необходимых является аллогенная пересадка костного мозга от не родственного донора.

В Украине, как и в некоторых других странах бывшего СССР, такие пересадки не производятся.

Это можно произвести только в крупных зарубежных больницах и медицинских центрах.