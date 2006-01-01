Bone Marrow Transplantation

Рак крови - это один из самых страшных диагнозов, который могут услышать родители ребенка или родные пациента.
В большинстве случаев, единственным действенным методом лечения является ТКМ (Трансплантация Костного Мозга).
Для того, чтобы проводить пересадку костного мозга (ТКМ), необходимо, чтобы пациент был в состоянии ремиссии. Этому всегда предшествует химиотерапия.
На сегодняшний день, одной из самых востребованных и необходимых является аллогенная пересадка костного мозга от не родственного донора.В Украине, как и в некоторых других странах бывшего СССР, такие пересадки не производятся.Это можно произвести только в крупных зарубежных больницах и медицинских центрах.
В 2017 году у пациентов, нуждающихся в Трансплантации Костного Мозга от не родственного донора, появилась уникальная возможность провести эту процедуру в Турецкой клинике класса А+ (американская аккредитация JCI - гарантия безопасности и качества лечения).
Полная стоимость Аллогенной Трансплантации Костного Мозга от не родственного донора составляет 105000 долл США.
В эту стоимость входит:- Диагностика и консультации- Подбор донора- Пересадка Костного Мозга- Госпитализация в одноместной палате до 60 дней после Пересадки- Необходимые медикаменты (во время госпитализации)- Все сопутствующие услуги (трансферы, переводчик, сопровождение, питание во время госпитализации и т.д.)
На сегодняшний день, это самая низкая стоимость такой пересадки в мире.
Для информации:Стоимость в Израиле - от 200,000 долл СШАСтоимость в Германии - от 300,000 ЕвроСтоимость в Италии - от 140,000 Евро
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